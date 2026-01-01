MacGyver
Folge 5: Die Coltons
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In Chinatown wird ein Unterwelt-Boss erschossen. Die einzige Zeugin ist Patricia, die junge Geliebte des Gangsters. Ihr ist klar, dass ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert ist. Ihre Mutter schaltet die Brüder Colton ein, die sich als Kopfgeldjäger einen Namen gemacht haben und mit MacGyver befreundet sind. Als Patricia und der jüngste der Colton-Brüder von den Gangstern gekidnappt werden, schaltet sich auch MacGyver ein. Zusammen heizen sie den Gangstern ein.
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