Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MAX Restaurant Revival

Der Sternekoch hilft!

JoynStaffel 1Folge 4
Der Sternekoch hilft!

Der Sternekoch hilft!Jetzt kostenlos streamen

MAX Restaurant Revival

Folge 4: Der Sternekoch hilft!

22 Min.Ab 6

Nachdem die S-Bar bereits auf Herz und Nieren getestet wurde und Kemal Üres mit dem Gastronom Sulei ein Gespräch über die aktuelle Situation geführt hat, ist es wichtig, dass die Kochkünste von Sulei nochmal vor einem Sternekoch unter Beweis gestellt werden. Maximilian Lorenz (Sternekoch aus Köln) findet leider nicht nur gute Worte für das Essen von Sulei…

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MAX Restaurant Revival
Joyn
MAX Restaurant Revival

MAX Restaurant Revival

Alle 1 Staffeln und Folgen