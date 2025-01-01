Ist das der Schlüssel zum Erfolg?Jetzt kostenlos streamen
MAX Restaurant Revival
Folge 7: Ist das der Schlüssel zum Erfolg?
21 Min.Ab 6
Max und Sulei müssen feststellen, dass ein schönes Restaurant alleine nicht ausreicht, um den Laden vollzumachen. Aus diesem Grund wird kurzerhand der Social Media und Online-Auftritt komplett neu gestaltet und auch ein Opening-Event darf in der heutigen Zeit nicht fehlen.
