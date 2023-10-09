Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 09.10.2023
Folge 4: Muldenkipper-Fahrschule

21 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12

Die Arbeit in der Mega-Mine bringt die Angestellten an ihre Grenzen: Schnee - und kein Ende in Sicht. Edith begutachtet die Arbeitsplätze, die eine hohe Gefahr für Unfälle bergen. Katy lernt indes eine Auszubildende ein, die bald das erste Mal hinters Steuer darf.

Kabel Eins Doku
