Megalo Box
Folge 9: A Dead Flower Shall Never Bloom
24 Min.Ab 12
Mit einer geschickten Provokation gelingt es Joe, Mikio zu einem weiteren Kampf herauszufordern. Dabei spielt das Gear des Shirato-Erben eine entscheidende Rolle: Die eingebaute künstliche Intelligenz analysiert die Schlagabfolge seines Gegners und sagt so zukünftige Bewegungen voraus. Doch Mikio zahlt einen hohen Preis dafür.
