Billiard, Bahnhof und Bistro - das "Bibabo" in LeipzigJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.08.2023: Billiard, Bahnhof und Bistro - das "Bibabo" in Leipzig
44 Min.Folge vom 09.08.2023Ab 12
Das "BIBABO" in Leipzig bietet mit Billard und Restaurant eine interessante Kombination. Geschäftsführer Tom führt seit 30 Jahren das Lokal am Bahnhof Leipzig-Plagwitz und bietet dort hauptsächlich gutbürgerliche Küche an. Ob die spezielle Mischung aus Billard, Bahnhof und Bistro bei seinen Mitstreitern ankommt, wird sich zeigen.