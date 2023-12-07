Traumhaftes Essen im "Restaurant Paradies"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.12.2023: Traumhaftes Essen im "Restaurant Paradies"
45 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Tag vier und die Reise führt in den Nürnberger Stadtteil St. Johannis. In ruhiger Wohnlage gelegen, lässt es sich im gemütlichen Garten des "Restaurant Paradies" wunderbar aushalten. Jonas legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und will mit fränkisch-mediterraner Küche punkten. Werden die Gastronomen sich bei diesem zwanglosen Konzept wie im Garten Eden fühlen?