Italienische Tradition im "L'Incontro"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.10.2023: Italienische Tradition im "L'Incontro"
44 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12
Am Dienstag begrüßt Marco seine Gäste im "L'INCONTRO" in Rosenheim. Das Lokal wird von seiner Familie geführt und eine familiäre Atmosphäre möchte er auch seinen Gästen bieten. Marco setzt bei seinem Angebot auf traditionelle italienische Gerichte in Kombination mit einer modernen Patisserie. Kann er heute allen Wünschen der Mitstreiter gerecht werden?