Folge vom 21.03.2023: Südländische Leidenschaft im Lokal "Jägerhof Eslohe"
44 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12
Am zweiten Tag geht es zu Gastgeberin Inma und ihrem Mann Merlin. Die gebürtige Spanierin lässt Einflüsse ihrer Heimat in das gutbürgerliche Konzept vom "Jägerhof" einfließen. Im schönen alten Fachwerkhaus erhält die westfälische Küche einen mediterranen Touch. Gelingt ihr der Spagat oder wird es eine böse Überraschung für Inma geben?