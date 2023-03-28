Vom Foodtruck zum Restaurant "Los Primos"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.03.2023: Vom Foodtruck zum Restaurant "Los Primos"
Mit authentisch peruanischer Küche will Stefan seine Gäste in Heidelberg überzeugen. Keiner weiß, was er oder sie zu erwarten hat, da niemand die Gerichte kennt. 2019 mit einem Foodtruck gestartet, führte der Erfolg zur Eröffnung des eigenen Restaurants. Ob die authentischen Gerichte am Ende den Geschmack der Mitstreiter:innen treffen werden?