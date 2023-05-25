Südländisches Temperament im "Don Pérez Tapas"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.05.2023: Südländisches Temperament im "Don Pérez Tapas"
44 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12
Am vorletzten Tag geht es zu Ramona wieder in die Pforzheimer Fußgängerzone. Sie und ihr Mann Jesus bieten ihren Gästen authentische spanische Tapas in entsprechendem Ambiente an. Außerdem gibt es weitere spanische Köstlichkeiten wie Paella & Co. Ist ihr Tapas-Angebot wirklich authentisch oder wurde es an den deutschen Gaumen angepasst?