Pizza Neapolitan im "Nine 0 Five"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.06.2023: Pizza Neapolitan im "Nine 0 Five"
44 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 12
Wochenanfang bei Oliver in Regensburg. Der gelernte Koch und Sommelier will seine Gäste mit einer lockeren, gemütlichen Atmosphäre und mit seinen ausgewählten Produkten überzeugen. Hauptsächlich bietet er neapolitanische Pizza an. Gelingt es ihm, sein Konzept gekonnt zu präsentieren oder wird es ein Schuss in den Pizza-Ofen?