Klassische Alpenküche im "Kneitinger im Antoniushaus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.06.2023: Klassische Alpenküche im "Kneitinger im Antoniushaus"
44 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12
Das Wochenfinale findet in Regensburg bei Markus statt. Der gelernte Koch und Metzger hat viel Gastro-Erfahrung in der Schweiz gesammelt und daher auch die Idee der Alpenküche im Lokal aufgenommen. Mit einem erfahrenen Küchenchef an seiner Seite bietet er neben Klassikern aus der Alpenküche viele bayerische, aber auch internationale Speisen an. Schafft er es, am Finaltag den Siegerteller in das Antoniushaus zu holen oder wird er am Ende mit leeren Händen dastehen?