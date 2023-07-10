Ist das "Lindbergh" in Wien der Überflieger?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.07.2023: Ist das "Lindbergh" in Wien der Überflieger?
44 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12
Die Woche startet bei Gerhard im Westen von Wien. Unweit vom Schloss Schönbrunn betreibt der gelernte Koch sein Restaurant. Hier möchte Gerhard seine Mitstreiter mit einer Kombination aus klassischer Wiener Küche mit internationalen Einflüssen für sich gewinnen. Gelingt es ihm oder geht die Mischung doch nicht auf?