Großes Lokal, große Speisekarte, große Qualität im "Clock-Tower"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.07.2023: Großes Lokal, große Speisekarte, große Qualität im "Clock-Tower"?
44 Min.Folge vom 11.07.2023Ab 12
Am Dienstag geht es weiter zu Martin in den Wiener Außenbezirk, nach Brunn am Gebirge. Das XXL-Restaurant verspricht hochwertige und deftige Küche aus den USA. Kann der gelernte Gastronom seine Konkurrenten damit beeindrucken oder muss er doch noch etwas feinere Gerichte auf die Teller bringen?