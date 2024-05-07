"Zeltplatz Bauer Jensen" - Das kleine Paradies für CampingfansJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.05.2024: "Zeltplatz Bauer Jensen" - Das kleine Paradies für Campingfans
44 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Für Mike Süsser geht es heute zu Maike nach Silberstedt. Sie ist hier als Allrounderin für alles verantwortlich und kümmert sich liebevoll um den Campingplatz sowie seine Gäste. Ein besonderes Highlight sind die Heuherbergen - natürlich nur für Touristen ohne Allergie. Obendrein gibt es Deftiges zwischen die Zähne. Reicht das für den goldenen Teller beim diesjährigen Camping-Spezial?