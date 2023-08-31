Klassisch österreichisch im "Gegendtalerhof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.08.2023: Klassisch österreichisch im "Gegendtalerhof"
44 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Heute geht es für die Gastronomen und den Profi Mike Süsser ins kleine Dorf Treffen. Dort liegt das familiengeführte Gasthaus "Gegendtalerhof". Gastgeber Julian hat dieses im letzten Jahr von seinem Vater übernommen. Auf der Speisekarte stehen klassische österreichische Gerichte mit saisonalen Angeboten. Wie das bei der Konkurrenz ankommt, wird sich zeigen.