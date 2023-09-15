Moderne Regionale Küche im "Landgasthof Westrich"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.09.2023: Moderne Regionale Küche im "Landgasthof Westrich"
44 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12
Das Wochenfinale wird auf dem Land ausgetragen, nämlich im "Landgasthof Westrich" in Bedburg-Hau, wo man sich der modernen regionalen Küche verschrieben hat. Inhaber und Koch Thorben betreibt das lokal gemeinsam mit seiner Frau. Thorben will die Kollegen am Finaltag kulinarisch verwöhnen und zur Höchstpunktzahl animieren. Ob ihm das gelingt?