"Der dicke Bub": frisches Fleisch und belgische KöstlichkeitenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.11.2023: "Der dicke Bub": frisches Fleisch und belgische Köstlichkeiten
44 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
An Tag zwei geht es zum Lokal "Der dicke Bub" in Leverkusen-Schlebusch. Shahandeh tischt den Konkurrenten heute Burger auf, die ihr Mann Sharam zubereitet. Außerdem wollen sie sich mit belgischen Spezialitäten von anderen Lokalen abheben. Das Motto der beiden lautet: Alle glücklich machen! Können sie am Ende so auch die Konkurrenz überzeugen?