"Wastlwirt": Allzu festlich wird es nicht.Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.12.2023: "Wastlwirt": Allzu festlich wird es nicht.
44 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Am zweiten Tag der Weihnachtswoche geht es zu Gastgeber Max im "Wastlwirt". Er bietet seinen Mitstreitern eine klassische Wirtshausküche mit besonderem Pfiff an. Er steht dabei selbst in der Küche und bereitet dort moderne Interpretationen der Klassiker zu. Den besonderen Pfiff will er dabei auch bei den weihnachtlichen Speisen einbringen.