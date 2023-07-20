Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Mirador de Cabrera" genießt man das Essen mit einer Traumhaften Aussicht

Kabel EinsFolge vom 20.07.2023
Im "Mirador de Cabrera" genießt man das Essen mit einer Traumhaften Aussicht

Im "Mirador de Cabrera" genießt man das Essen mit einer Traumhaften AussichtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.07.2023: Im "Mirador de Cabrera" genießt man das Essen mit einer Traumhaften Aussicht

44 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Aussicht auf Cabrera - so lautet die Übersetzung des Restaurantnamens. Und dieser Ausblick ist einmalig. Auf einer Klippe thront Jörg mit seinem Restaurant im Südosten Mallorcas. Der gelernte Koch und Sommelier führt seit 2009 das schöne Lokal mit gehobener Küche. Doch Jörg ist einer von der alten Schule. Wird er auch die Konkurrenz von seinem Konzept überzeugen können?

Alle verfügbaren Folgen