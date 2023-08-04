Ehrliche Küche und ehrliche Kritik im "Savory"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.08.2023: Ehrliche Küche und ehrliche Kritik im "Savory"
44 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12
In Grevenmacher, an der Grenze zu Deutschland, heißt Chris am letzten Tag der Woche seine Gäste willkommen. Der Inhaber und Chefkoch präsentiert den Gastronomen, wie er selbst sagt, "ehrliche Gerichte". Wird Chris am Ende auch mit dem ehrlichen Feedback der Mitstreiter zufrieden sein oder kann er mit Kritik nicht umgehen?