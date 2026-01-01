Mein Revier
1 StaffelAb 12
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Mein Revier
In der Kabel Eins-Reportage "Mein Revier" geht es um diejenigen, die in Deutschland für Sicherheit sorgen: Bundespolizisten. Fünf Monate lang wurden bundesweit Beamte in insgesamt acht Dienststellen bei ihrem spannenden Arbeitsalltag begleitet. Mit welchen Herausforderungen werden die Polizisten täglich konfrontiert? Was sind die regionalen Schwerpunktthemen und Besonderheiten?
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