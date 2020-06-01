Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mensch Markus

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 01.06.2020
Episode 3

Mensch Markus

Folge 3: Episode 3

23 Min.Folge vom 01.06.2020Ab 12

In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen.

