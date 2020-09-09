Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mensch Markus

Episode 24

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 24vom 09.09.2020
Folge 24: Episode 24

23 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 12

In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen.

