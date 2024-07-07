Staffel 1Folge 1vom 07.07.2024
Mission Wahnsinn - Für Geld zum Held
Folge 1: Die Hotdogs in der Achterbahn
48 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 16
Heute spielen Imer (21) aus Oer-Erkenschwick und Jasmin (25) aus Gevelsberg bei Hagen mit Ingmar Stadelmann ihre ganz persönliche "Mission Wahnsinn". Als Kellner mit Gips-Arm bedienen und unter Elektroschocks Getränke am Tisch servieren oder im Vergnügungspark Hotdogs während einer Achterbahnfahrt verspeisen. Werden alle Missionen erfolgreich gemeistert, winken am Ende bis zu 5.000 Euro für die wahnsinnigen Geld-Helden.
