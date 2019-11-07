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Mit Herz und Handschellen

Ein schöner Tod

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 07.11.2019
Ein schöner Tod

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Mit Herz und Handschellen

Folge 4: Ein schöner Tod

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Mord oder doch nur ein tragischer Unfall? Dieser Frage müssen Nina Metz und ihr Kollege Leo Kraft nachgehen, als der nette Familienvater und Brauereiinhaber Gustav Gerstenkandler stirbt. Erste Tatverdächtige für den Fall eines Verbrechens sind jedenfalls schnell gefunden: Zum einen wäre da Gustavs Vater Alois, der die moderne Unternehmensführung seines Sohnes missbilligte, zum anderen die Ehefrau Mareike, die von der Lebensversicherung des Toten profitieren würde ...

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