Mob Psycho 100

Resozialisierungsschlacht

Staffel 2Folge 12
Resozialisierungsschlacht

ResozialisierungsschlachtJetzt kostenlos streamen

Mob Psycho 100

Folge 12: Resozialisierungsschlacht

24 Min.Ab 12

Kageyama Shigeo, der von allen nur "Mob" genannt wird, wirkt wie ein ganz gewöhnlicher, unscheinbarer Schüler. Doch in Wahrheit hat der Junge übernatürliche Fähigkeiten, die dann zum Vorschein kommen, wenn Mob seine Emotionen nicht im Griff hat. Als er zufällig auf einen Gleichgesinnten trifft, welcher seine eigenen Kräfte schamlos ausnutzt, um Menschen in Gefahr zu bringen, steht Mobs Gefühlswelt wieder einmal Kopf.

