Mütter machen Porno
Fünf Mütter wollen auf eigene Faust einen Porno produzieren, der ein realistisches Bild von Sex vermittelt. Doch wie wird es ihnen auf ihrer Reise durch die Welt der Pornographie ergehen?
Ehrenwerte Absichten bei Mütter machen Porno
Wenn man den Begriff “Porno” bei Google eingibt, werden über 1,6 Milliarden Treffer angezeigt. Ein weiterer Klick führt zu unzähligen Videos, die das gesamte Spektrum der Sexualität darstellen. Jugendschutzsperre? Fehlanzeige. Sexuell unerfahrene Jugendliche könnten meinen, dieses frei zugängliche Material sei der Standard. Nun fassen fünf Mütter den Entschluss. Auf eigene Faust wollen Jasmine, Karina, Bianca, Mirjam und Britta, allesamt zwischen Anfang 30 und Ende 40, selbst einen Porno produzieren: Mütter machen Porno. Ihre ungewöhnliche Aufklärungs-Mission soll den Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex vermitteln.
So sieht Sex in der Realität aus
Für ihren Porno besetzen die Mütter Menschen, die aussehen wie du und ich. Diese sollen sich wertschätzend begegnen und leidenschaftlichen Sex auf Augenhöhe haben, bei welchem die Frau keinesfalls ein Objekt ist. Im Zentrum steht dabei die Sinnlichkeit und nicht das Bett-Workout. Dennoch darf das Video nicht langweilig wirken und soll stattdessen inspirieren.
Leichter gesagt als getan. Wie wird es den Müttern auf ihrer Reise durch die Welt der Pornographie ergehen? Werden sie sich bei der Storyline einig? Finden sie den passenden Cast? Sollte gleichgeschlechtliche Liebe gezeigt werden? Was ist mit dem Ambiente? Welche Drehlocation würde sich für eine solche Produktion am besten eignen? Diese und viele anderen Fragen müssen sich die Protagonistinnen auf ihrer Sex-Mission stellen.
Vanilla X - Der Film
Die Doku-Serie Mütter machen Porno besteht aus zwei 90-minütigen Folgen und einer 30-minütigen “Bonus-Episode”, in der ausgewählte Szenen des entstandenen Pornofilms Vanilla X gezeigt werden. Der krönende Abschluss der Sendung war die öffentliche Vorführung des Films im Berliner Zoopalast vor Freund*innen und Familien. Dafür wurden die Mütter wie Stars geschminkt und bekamen sogar einen roten Teppich ausgerollt.
