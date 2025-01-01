Murmel Mania
Hier wird keine ruhige Kugel geschoben: SAT.1 präsentiert den international gefeierten Eventshow-Hit "Murmel Mania" und lässt in jeder neuen Ausgabe Prominente zum größten Murmelspiel-Cup antreten. Wer sich den irrwitzigsten Murmelbahnen und unvorhersehbaren Kugelspielen stellt und am besten murmelt, gewinnt das Preisgeld des Abends für seinen Publikumsblock. Doch welcher Promi bringt das beste Murmelgeschick und die ausgefeilteste Kugel-Taktik für das große Murmelrennen mit?