My Hero Academia
Folge 6: Der Junge, dem alles in die Wiege gelegt wurde
23 Min.Ab 12
Team Midoriya hat es nur ganz knapp in die nächste Runde des Sportfests geschafft. Bevor das Turnier weitergeht, wird Izuku jedoch von Todoroki konfrontiert - er will herausfinden, was wirklcih hinter Izukus Verbindung zu All Might steckt. Außerdem gibt er selbst Details über seine Vergangenheit und seinen Vater preis.
