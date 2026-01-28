Nacktes Österreich
Folge 3: Episode 3
48 Min.Ab 6
Für seinen neuen Kalender schlüpft Fotograf Freddy in die Rolle von "Batman". Model Alexia soll beim Fotoshooting auf einer alten verlassenen Tankstelle die Figur der Catwoman geben. "Nacktivist" Gerhard kämpft in Wien für die Freiheit von Nudisten im öffentlichen Raum. Mit seinem Einsatz für mehr nackte Haut stößt er jedoch nicht bei jedem auf Verständnis. Silvia und Tom machen währenddessen einen Ausflug ins Bier-Wellness-Bad - natürlich unbekleidet.
