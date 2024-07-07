Otto verlässt uns - Überleben wir alleine in der Wüste?Jetzt kostenlos streamen
Nerd in the Dirt
Folge 7: Otto verlässt uns - Überleben wir alleine in der Wüste?
23 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 6
In der zweiten Staffel von "Nerd in the Dirt" begeben sich Trymacs, Nici, Kuba und Nooreax, angeführt von Otto "Bulletproof", auf eine Reise in die älteste Wüste der Welt. Mit der erbarmungslosen Sonne im Nacken und wilden Tieren als ständige Bedrohung müssen sie ihre Grenzen überwinden und die Herausforderung ihres Lebens meistern. Während die Nerds dieses atemberaubende Abenteuer erleben, müssen sie der gnadenlosen Wildnis trotzen.
