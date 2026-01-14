Nick und Perry
Folge 19: Das gefiederte Monster
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Frank versorgt den Wellensittich seiner Schwester. Nick und Perry sind davon überzeugt, dass er extrem gefährlich ist, da er in einem Käfig gehalten wird. Sie ermitteln und der Wellensittich flüchtet. Ein sorgfältig ausgearbeiteter Trick ist notwendig, um den Wellensittich zurück in den Käfig zu bringen, ohne dass jemand etwas bemerkt.
