Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Das gefiederte Monster

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Das gefiederte Monster

Das gefiederte MonsterJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 19: Das gefiederte Monster

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Frank versorgt den Wellensittich seiner Schwester. Nick und Perry sind davon überzeugt, dass er extrem gefährlich ist, da er in einem Käfig gehalten wird. Sie ermitteln und der Wellensittich flüchtet. Ein sorgfältig ausgearbeiteter Trick ist notwendig, um den Wellensittich zurück in den Käfig zu bringen, ohne dass jemand etwas bemerkt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 International
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen