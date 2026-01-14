Nick und Perry
Folge 46: Die Hundeschau
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Lucy geht mit Nick in eine Hundeschau. Die zwei Hunde sind sehr erfreut, vor allem weil sie durch ein Missverständnis denken, dass der Sieger-Hund auserwählt ist, auf einer neuen Rakete eine Reise durch das Weltall zu machen. Natürlich bringt Nick alles durcheinander und Perry muss die Vorführung machen. Und er muss gegen den unbesiegbaren Butch kämpfen. Erstaunlicherweise gewinnt Perry und freut sich schon auf seine Weltraumreise. Armer Perry.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick