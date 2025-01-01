Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Schlaglöcher
23 Min.Ab 12
Sandra Raacke geriet schon immer an den Falschen. Ihr Mann Gerrit hat sie geschlagen, ihr neuer Freund Ante Nemec ist ebenfalls gewaltbereit. Als die 42-jährige Politesse so brutal zusammengeschlagen wird, dass sie dem Tod nur knapp entrinnt, stehen die Kommissare vor dem Rätsel: War es einer ihrer Männer oder ein hemmungsloser Falschparker?
