Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 9
22 Min.Ab 12

Der 29-jährige SEK-Beamte Sascha Großner wird vor seinem Haus angeschossen und fällt ins Koma. Seine Frau und seine Tochter bangen um sein Leben. Bernie Kuhnt und Conny Niedrig setzen alles daran, den Fall aufzuklären. Doch schnell wird klar: Verdächtige gibt es viele, denn Sascha Großner hatte einige Feinde ...

