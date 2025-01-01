Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schüsse in der Nacht

SAT.1Staffel 11Folge 127
Schüsse in der Nacht

Folge 127: Schüsse in der Nacht

23 Min.Ab 12

In einem Duisburger Wohnviertel werden nachts mehrere Schüsse gemeldet und die Kommissare fahnden nach Hinweisen auf ein Verbrechen. Als dann die Anwohnerin Tanja Lugner vermisst wird, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf gegen die Zeit. Wenn sie das Opfer der Schießerei ist, wo ist sie? Hält sie jemand in seiner Gewalt?

SAT.1
