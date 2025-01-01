17-Jährige wird vergewaltigt durch ChatbekanntschaftJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 169: 17-Jährige wird vergewaltigt durch Chatbekanntschaft
22 Min.Ab 12
Unter Schock - Sandra Kollberg wird vergewaltigt und völlig verstört in einem Schrebergarten aufgefunden. Ihre Eltern sind geschockt und wissen nicht, was ihre Tochter Sandra nachts dort wollte. Mit wem hatte die 17-jährige Schülerin sich getroffen? Ihre Freundin Melanie wird für die Kommissare zur wichtigsten Zeugin.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick