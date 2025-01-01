In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: In guten wie in schlechten Zeiten
23 Min.Ab 12
Udo Haberle verblutet auf dem Nachhauseweg von einer Kneipe und stirbt auf der Landstraße. Seine Frau Inga sagt aus, dass Udo während seiner Arbeitslosigkeit immer öfter zur Flasche gegriffen und sie geschlagen hat. Hat sie ihn aus Verzweiflung getötet?
