Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schläger-Kids mobben Außenseiter

SAT.1Staffel 11Folge 91
Schläger-Kids mobben Außenseiter

Schläger-Kids mobben AußenseiterJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 91: Schläger-Kids mobben Außenseiter

23 Min.Ab 12

Der 13-jährige Maurice Kress wird von einer skrupellosen Schlägergang gemobbt. Sie schlagen, beklauen und beschimpfen ihn, bis die Polizei alarmiert wird. Doch statt mit den Kommissaren zu kooperieren, hüllt sich der verängstigte Junge in Schweigen. Eine turbulente Jagd nach den Tätern beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen