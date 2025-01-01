Schülerin will aus Mädchengang aussteigenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 93: Schülerin will aus Mädchengang aussteigen
23 Min.Ab 12
Krieg in der Hochhaussiedlung: Die 16-jährige Melly ist Mitglied einer Mädchengang und driftet immer mehr in die Kriminalität ab. Als Ganganführerin Jacky dann aber bei einem Überfall einen Mann brutal verletzt, will Melly aussteigen. Doch nicht mit Jacky - einmal Gang, immer Gang! Ein lebensgefährlicher Spießrutenlauf beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick