Das Spiel der Spiele

SAT.1 Staffel 5 Folge 143
Folge 143: Das Spiel der Spiele

21 Min. Ab 12

Köln gegen Duisburg - das Fußballspiel, auf das sich Bernie Kuhnt schon so lange gefreut hatte. Als er es sich gerade auf seinen heißersehnten Platz im Stadion des 1. FC Kölns bequem machen will, bekommt er einen dringlichen Anruf von Conny, dass sie seine Hilfe benötigt. Schneller als Kuhnt es lieb ist, befindet er sich gemeinsam mit Conny mitten in einem neuen Fall, statt mitten im Spiel der Spiele ...

