Schachmatt

SAT.1Staffel 5Folge 17
Folge 17: Schachmatt

22 Min.Ab 12

Ein Spiel um Leben und Tod: Die Kommissarin Conny Niedrig wird von einem Unbekannten massiv unter Druck gesetzt: Spielt sie nicht online Schach mit ihm oder verliert, müssen junge Mädchen qualvoll sterben. Die Kommissarin glaubt an einen schlechten Scherz, bis das erste Opfer erdrosselt aufgefunden wird. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

