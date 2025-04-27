Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Showgirls
22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Endstation Rollstuhl? Auf tragische Art und Weise zerplatzt der größte Traum der 18-jährigen Maggie Tesch. Sie will Tänzerin werden, stürzt aber während einer Probe und verletzt sich so schwer an der Wirbelsäule, dass sie ihre Beine nicht mehr spürt. War es wirklich ein Unfall? Zwischen heißen Kurven und prallen Brüsten stoßen die Kommissare auf eiskalte Tatmotive ...
