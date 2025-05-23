Verliebt, verlobt, verstorbenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Verliebt, verlobt, verstorben
22 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Verliebt, verlobt, verstorben - die 34-jährige Kommissarin Annika Schütz verschwindet an ihrem Hochzeitstag spurlos. Alles deutet darauf hin, dass sie ermordet wurde. Als die Kommissare den Täter in ihren eigenen Reihen jagen, wird eine unfassbare Vermutung zur grausamen Gewissheit ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick