Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der geprügelte Hund

SAT.1Staffel 5Folge 99vom 17.10.2025
Folge 99: Der geprügelte Hund

21 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Zusammengeschlagen und bewusstlos wird Erwin Höck in seiner verwüsteten Kneipe aufgefunden. Seine Frau Marianne konnte offenbar einen der Täter im Keller einsperren - doch der streitet alles ab. Stecken die schweren Jungs wirklich hinter dem Anschlag, oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Bereich?

SAT.1
