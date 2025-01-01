Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Der 2. Frühling
22 Min.Ab 12
Peter Böhme ist geschockt: Michael Krauss liegt leblos vor ihm auf dem Boden. Hat er den Manager seiner Band wirklich getötet? Nervös greift er zum Telefonhörer und ruft die Polizei. Doch als die Beamten am Tatort eintreffen, ist die Leiche spurlos verschwunden. Ein mysteriöser Fall, der die Kommissare vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt ...
