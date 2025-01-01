Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der 2. Frühling

SAT.1Staffel 6Folge 162
Der 2. Frühling

Der 2. FrühlingJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 162: Der 2. Frühling

22 Min.Ab 12

Peter Böhme ist geschockt: Michael Krauss liegt leblos vor ihm auf dem Boden. Hat er den Manager seiner Band wirklich getötet? Nervös greift er zum Telefonhörer und ruft die Polizei. Doch als die Beamten am Tatort eintreffen, ist die Leiche spurlos verschwunden. Ein mysteriöser Fall, der die Kommissare vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen