Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Bis auf die Knochen
22 Min.Ab 12
Schrecken der Vergangenheit - in einer Baugrube werden menschliche Knochen gefunden. Wer wurde hier ermordet? Und von wem? Stück für Stück rollen die Kommissare die Ereignisse aus vergangenen Tagen auf und bringen Licht in eine menschliche Tragödie. Die Fassade einer scheinbar intakten Familie beginnt zu bröckeln ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick