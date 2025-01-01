Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Sanatorium

SAT.1Staffel 8Folge 123
Folge 123: Das Sanatorium

22 Min.Ab 12

Den Kommissaren bietet sich ein Bild des Schreckens, als sie früh am Morgen auf eine verwirrte junge Frau mit blutverschmiertem Nachthemd, die durch den Wald irrt, aufmerksam werden. Als sie die Frau, die scheinbar aus der nahegelegenen psychiatrischen Klinik "Eulenhorst" ausgebrochen ist, zurückbringen, wartet auf sie eine weitere Überraschung: Sie finden dort den Klinikleiter Dr. Hoffmann erschlagen vor. Hängen beide Vorfälle zusammen?

SAT.1
